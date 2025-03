Weto Budapesztu nie zerwało unijnego szczytu w sprawie bezpieczeństwa i Ukrainy . Choć konkluzje dotyczące Ukrainy poparło tylko 26 z 27 krajów, zostały one i tak opublikowane na stronie internetowej Rady Europejskiej i posłużą unijnej większości do dalszego działania.

Co jest w konkluzjach w sprawie Ukrainy?

Treść konkluzji została – co podkreślono – "zdecydowanie poparta" przez 26 państw. Zostały opisane jako "ekstrakt" - właśnie dlatego, że nie poparł ich Orban. Co z nich wynika?

Co ustalili przywódcy UE ws. obronności Europy?

Miliardy euro na obronę UE

Jedną z najistotniejszych propozycji – i to na niej skupili się nasi rozmówcy zbliżeni do polskiego rządu – jest nowy instrument UE, który ma zapewnić państwom członkowskim pożyczki wspierane z budżetu UE w wysokości do 150 mld euro. Unijna gwarancja budżetowa ma tu być szczególną zachętą dla państw członkowskich, by nie obawiały się wydawać tych pieniędzy na cele obronne.