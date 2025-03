Rubio z krzyżem na czole w Fox News

– Szczerze mówiąc, jest to wojna zastępcza między mocarstwami dysponującymi siłą nuklearną: Stanami Zjednoczonymi, które pomagają Ukrainie , a Rosją. I ona musi się zakończyć – powiedział sekretarz stanu USA.

Rubio zaatakował też Zachód za... pomoc Ukrainie. Jego zdaniem dostarczanie Ukrainie broni "w takiej ilości, jakiej potrzebuje, tak długo, jak będzie to konieczne, nie jest strategią".

– To (wojna-red.) musi się skończyć i nikt nie ma pomysłu ani planu, jak to zrobić – dodał, komentując niedawne decyzje Trumpa o zamrożeniu pomocy wojskowej i wywiadowczej dla Ukrainy. Jednocześnie to USA osłabiają pozycję negocjacyjną Kijowa przez swoje ostatnie decyzje.