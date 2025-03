Tragiczne doniesienia z Tych. Nie żyje ośmioletnia dziewczynka

Dodajmy, że nagłe zatrzymanie krążenia to stan, w którym serce przestaje efektywnie pompować krew do całego organizmu. Z tego powodu dochodzi do szybkiego spadku ciśnienia krwi, a w konsekwencji – do zatrzymania dopływu tlenu do mózgu i innych narządów. Jest to sytuacja krytyczna, która jeśli nie zostanie natychmiastowo leczona, może prowadzić do śmierci w ciągu kilku minut.