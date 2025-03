"Mama i Siostra wyprowadziły mnie na prostą, Żonie zawdzięczam wszystko, Córka to światło, Synowa – wcielone dobro, Teściowa, wiadomo, najlepsza, a Wnuczki przesłoniły mi cały świat. Waszym świętem powinien być każdy dzień. Wszystkim Paniom najniższe ukłony" – napisał w sobotę serwisie X premier Donald Tusk . Do wpisu dołączył też serduszko.

Z kolei na stronie Kancelarii Premiera pojawił się specjalny spot "Jestem Polską i zawsze będę przy Was". Rządzący chwalą się w nim tym, co zrobili dla kobiet, w tym tzw. programem babciowe, refundacją in vitro czy lepszym dostępem do antykoncepcji awaryjnej. "Zmieniam się dla Was, bo każda z Was jest dla mnie ważna" – słyszymy na nagraniu.