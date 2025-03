Martyna Wojciechowska

Jej CV można by obdzielić kilka osób. Martyna Wojciechowska dziś 50-letnia dziennikarka, podróżniczka i działaczka społeczna. Jej historia zaczęła się od pasji do motoryzacji, którą zaszczepił w niej tata Stanisław Wojciechowski – również miłośnik samochodów i mechanik.

Wtedy narodził się pomysł na realizację programu podróżniczego. Dziennikarka ruszyła więc w świat, aby kręcić odcinki do formatu pt. " Misja Martyna ". Brzmi to jak idealnie układający się scenariusz życiowy prawda? Ale u Wojciechowskiej nie wszystko szło jak z płatka. Podczas jednej z wypraw uległa poważnemu wypadkowi. Operator, który z nią jechał, zginął. Ona natomiast doznała poważnego urazu kręgosłupa.

Początkowo brakowało jej motywacji do tego, aby wyzdrowieć. Znalazła jednak na to sposób – wyznaczyła sobie cel – trudny, wręcz nieosiągalny, ale dążyła do tego, aby go zrealizować i tak półtora roku później stanęła na szczycie najwyższej góry świata Mount Everest. Ile kosztowało ją to wysiłku i determinacji, wie tylko ona sama.