Elektryzująca stylistyka i przestronne wnętrze

Wnętrze C-HR+ to połączenie elegancji i funkcjonalności. Ambientowe oświetlenie LED tworzy przyjemną atmosferę, a przestronna kabina zapewnia komfort podróży zarówno dla kierowcy, jak i pasażerów. Toyota zadbała o to, by C-HR+ oferowała więcej przestrzeni niż typowe auta w segmencie C-SUV. Rozstaw osi wynoszący 2750 mm i aż 900 mm między pierwszym a drugim rzędem siedzeń gwarantują wygodną podróż nawet na dłuższych trasach.