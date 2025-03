Nowa Toyota bZ4X. Fot. Materiały prasowe Toyota

Większa moc i zasięg dla jeszcze lepszych wrażeń z jazdy

Toyota bZ4X po modernizacji oferuje klientom wybór dwóch baterii: 57,7 kWh i 73,1 kWh. Wersja z mniejszą baterią dostępna jest wyłącznie z napędem na przednią oś i generuje moc 167 KM, idealną do poruszania się po mieście.

Natomiast większa bateria, oferowana zarówno z napędem na przód, jak i w wersji 4x4, pozwala cieszyć się mocą 224 KM w wersji FWD lub aż 343 KM w wersji AWD. Maksymalny zasięg w cyklu WLTP wynosi do 573 km, co stanowi znaczącą poprawę w porównaniu z poprzednią wersją i pozwala na swobodne pokonywanie dłuższych tras bez obaw o częste ładowanie.

Za poprawę osiągów odpowiada udoskonalony układ e-Axle z nowymi półprzewodnikami z węglika krzemu (SiC). Dzięki nim Toyota bZ4X w wersji z napędem na cztery koła i baterią 73,1 kWh generuje aż 343 KM, co czyni ją jednym z najmocniejszych modeli w gamie Toyoty, poza sportowymi modelami z linii GR. Warto również wspomnieć, że nowa bZ4X z napędem na wszystkie koła ma możliwość holowania przyczepy o dwukrotnie większej dopuszczalnej masie całkowitej do 1500 kg, co zwiększa jej funkcjonalność i wszechstronność.

Nowoczesne technologie i komfort w parze

Lifting Toyoty bZ4X to nie tylko zmiany techniczne. Samochód otrzymał również odświeżony design nadwozia. Nowy przód z przeprojektowanym grillem i zderzakiem nadaje autu bardziej eleganckiego wyglądu i jednocześnie poprawia aerodynamikę, co przekłada się na większy zasięg.

Wnętrze zyskało nową, intuicyjną w obsłudze konsolę środkową z ergonomicznie rozmieszczonymi przyciskami i pokrętłami. Przeprojektowana deska rozdzielcza jest teraz bardziej czytelna i funkcjonalna, a 14-calowy ekran systemu multimedialnego, który jest teraz standardem we wszystkich wersjach, oferuje szybsze działanie i intuicyjny interfejs.

Toyota zadbała również o poprawę komfortu jazdy. Dopracowane zawieszenie z nowymi amortyzatorami i lepsze spasowanie karoserii skutecznie redukują hałasy i wibracje, zapewniając płynniejszą i bardziej komfortową jazdę. Dodatkowo wprowadzono szereg udoskonaleń w zakresie wygłuszenia kabiny, co znacząco podnosi komfort podróżowania, szczególnie na dłuższych trasach.

Ulepszone oprogramowanie i funkcje

Nowa Toyota bZ4X oferuje szereg udogodnień dla kierowcy. Standardowym wyposażeniem jest układ przygotowujący baterię do ładowania, który dba o optymalną temperaturę akumulatora, by proces ładowania przebiegał z maksymalną mocą. Funkcję można aktywować manualnie lub skorzystać z automatycznego włączania, gdy nawigacja prowadzi auto do stacji szybkiego ładowania.

System nawigacji został wzbogacony o funkcję planowania trasy z uwzględnieniem punktów ładowania, dostosowanych do poziomu naładowania baterii i zasięgu pojazdu. Funkcja ta jest już dostępna także dla dotychczasowych egzemplarzy Toyoty bZ4X poprzez aktualizację over-the-air.

Nowa bZ4X to rozbudowa gamy

Co ciekawe i warto to podkreślić... dotychczasowa wersja auta pozostaje w ofercie Toyoty. Firma ma na nią inny plan, uszyty pod nowy program dopłat. Cennik bZ4X otwiera kwota 168 900 zł, a wykorzystując maksymalną dopłatę w programie NaszEauto można ją obniżyć nawet do 128 900 zł.

Nowa Toyota bZ4X to samochód, który łączy w sobie praktyczność SUV-a z ekologicznym charakterem auta elektrycznego. Dzięki ulepszeniom technicznym, odświeżonemu designowi i nowoczesnym technologiom, bZ4X ma wszystkie atuty, by utrzymać swoją pozycję w czołówce segmentu elektrycznych SUV-ów.

Premiera rynkowa nowej Toyoty bZ4X planowana jest na jesień 2025 roku.

