Toyota Urban Cruiser to samochód, który z pewnością wyróżni się na tle miejskiej zabudowy. Muskularna sylwetka, wyraziste linie nadwozia i smukłe reflektory nadają mu charakteru rasowego SUV-a. Projekt przedniego pasa nawiązuje do najnowszych modeli marki, takich jak nowa Toyota C-HR+ czy odświeżony bZ4X. Z tyłu uwagę zwraca szeroka listwa świetlna, która optycznie poszerza nadwozie.

Urban Cruiser to samochód kompaktowy, ale nie oznacza to ciasnoty we wnętrzu. Dzięki dużemu rozstawowi osi (2700 mm) i inteligentnemu wykorzystaniu przestrzeni, kabina oferuje wygodę zarówno kierowcy, jak i pasażerom.