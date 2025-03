Przed przychodnią aborcyjną w Warszawie rozlano czerwoną farbę Fot. Wojciech Olkusnik/East News

Przychodnia Aborcyjna ABOTAK otworzyła się w sobotę o godzinie 9 na ulicy Wiejskiej 9 w Warszawie. Zaledwie po drugiej stronie ulicy znajdują się Biuro Krajowe Platformy Obywatelskie, Kancelaria Prezydenta i Sejm, co było świadomą decyzją organizatorek przedsięwzięcia.

"Najważniejsze decyzje zapadają na Wiejskiej? Ok! Będziemy tam robić aborcje, bo każda decyzja o przerwaniu ciąży jest ważna! Będziemy tam, bo to my – społeczeństwo jest motorem zmiany politycznej. Czas na najwyższy, żeby politycy i polityczki zaczęli nadążać za rzeczywistością, również tą aborcyjną. To, czego nie chcą nam dać, bierzemy sobie same" – napisał na Instagramie Aborcyjny Dream Team, który od kilku lat pomaga Polkom w przeprowadzaniu aborcji farmakologicznej.

Przychodnia aborcyjna w Warszawie otwarta. Przed wejściem odbył się protest

Już w dzień otwarcia protestowali przeciwnicy aborcji – relacjonuje Onet. W sobotę przed drzwiami zgromadziła się grupa około 40 osób – większość stanowili przedstawiciele Fundacji Życie i Rodzina, ale nie zabrakło również protestujących związanych z Ruchem Narodowym.

Demonstranci skandowali hasła, takie jak: "Tu jest Polska, nie Bruksela, tu aborcji się nie wspiera", "Aborcja to morderstwo", "Wstyd i hańba" oraz "Mordercy!". Przynieśli też ze sobą transparenty i banery z napisami: "Ratuj życie", "Mordercy dzieci w piekle pytają o was", "Aborcja – kara śmierci dla niewinnych" i "Legalna aborcja – wprowadzona dla Polek przez Adolfa Hitlera".

Jak dodaje Onet, z głośników rozlegał się płacz noworodka, a przed wejściem przychodni aborcyjnej rozlano czerwoną farbę, przez którą trzeba było przejść, aby dostać się do środka. Porządku na miejscu pilnowało kilku policjantów.

Przychodnia aborcyjna na Wiejskiej już działa. To przedsięwzięcie Aborcyjnego Dream Teamu

Jak podkreśliły aktywistki, otwierają przychodnię aborcyjną, bo "wszystkie zasługujemy na aborcje bez wstydu". "Mamy dosyć wmawiania nam, że aborcja to dramat, którego należy unikać. Dramaty to powoduje brak dostępu do aborcji! (...) Aborcja może być łatwym doświadczeniem. Aborcja powinna być ułatwiana, a nie utrudniana. Dlatego powstaje przychodnia –- bo chcemy, żeby było łatwiej".

W przychodni ABOTAK będzie można przeprowadzić aborcję farmakologiczną do 12. tygodnia ciąży. Tabletki zamawia się wcześniej pocztą, m.in. za pośrednictwem Women Help Women – międzynarodowej inicjatywy wspierającej kobiety w dostępie do aborcji. Na Wiejskiej będzie można również uzyskać informacje o bezpiecznych sposobach przerywania ciąży oraz zrobić za darmo test ciążowy.

