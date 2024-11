Roman Giertych , prominentny polityk Koalicji Obywatelskiej , złożył nową propozycję dotyczącą zmian w Kodeksie karnym w sprawie aborcji. Zaproponował, by przerwanie ciąży w pierwszych 12 tygodniach odbywało się wyłącznie na wniosek kobiety, której dotyczy.

Nowy pomysł Romana Giertycha w sprawie aborcji

Przygotowana przez Romana Giertycha poprawka do Kodeksu karnego jest próbą zbliżenia stanowisk na temat aborcji i stanowi odpowiedź na rosnące napięcia w sprawie dostępu do legalnych usług aborcyjnych. Propozycja posła zakłada także dodanie do przepisów zapisu, że lekarz nie ponosi odpowiedzialności karnej, jeśli przerwanie ciąży ma na celu ratowanie życia lub zdrowia kobiety.