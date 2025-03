Ryanair chce wznowić trzy trasy z Polski. Jednak jest jeden mały haczyk

Po miesiącach zawieszenia połączeń do Izraela i Jordanii Ryanair ogłasza ich powrót. Od końca marca irlandzki przewoźnik zamierza przywrócić loty z Polski do Tel Awiwu oraz Ammanu. To dobra wiadomość dla pasażerów, ale czy te trasy faktycznie ruszą? Zastanawia się nad tym nawet... jedno z polskich lotnisk.