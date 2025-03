Choć na co dzień telefon jest po prostu jednym z wielu niezbędnych nam akcesoriów, to w samolocie może zmienić się w niebezpieczną bombę. I nie chodzi tu o żadne zaplanowane ataki, a o usterki baterii, które stanowią ogromne zagrożenie. Liczba incydentów rośnie, a pierwszy kraj zdecydował się na stanowcze posunięcie.

Koniec telefonów w bagażu podręcznym. Korea Południowa ma inny plan

Problem baterii na pokładach samolotów znany jest od lat. Z powodu możliwości dochodzenia do ich zapłonu, są one zakazane w bagażu rejestrowanym. Nielegalne są tam też powerbanki czy e-papierosy. Właśnie dlatego zawsze, kiedy nadajecie bagaż, jesteście pytani o to, czy znajdują się w nim sprzęty elektroniczne itp.