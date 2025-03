Wizz Air musiał zmienić zdanie. Nowa trasa z Polski zadebiutuje później

Wizz Air to drugi najchętniej wybierany przewoźnik w Polsce. Dzięki ich szerokiej siatce połączeń możemy latać do popularnej Grecji, Hiszpanii, ale i na Maderę, czy do Gruzji. Linia lotnicza ogłosiła niedawno wiele nowości z naszego kraju, ale premiera jednej z nich mocno się opóźni.