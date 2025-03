Gessler sama nie gotuje

Ostatnio restauratorka porozmawiała z reporterem Pudelka o tym, jaka jest poza kamerą. – Czasem jestem bardzo słodka, czasem jestem nie do wytrzymania. Bardzo często idę na kompromis, bo twierdzę, że walka nie doprowadzi nas do niczego – stwierdziła, ale po chwili dodała: – Nienawidzę, jak mi mówią, że mam być na przykład o 3:30. A ja mówię: "Nie, 3:35" i dyskusja trwa pół godziny. Wtedy, te pół godziny tracę i mam ochotę zabić, bo to nie ma sensu.

Na pytanie, co lubi jadać na śniadanie, odpowiedziała, że sama nie gotuje, ma od tego ludzi. – Nie spożywam śniadań. Nie sięgam nigdy do lodówki, ja się nie obsługuję. Mnie obsługują. Wszystkie hotele mają taki zwyczaj, że o 11:30, 12:00 ma wjechać brunch. (...) Wtedy proszę, żeby nie otwierali, nie pukali, bo mnie to doprowadza do obłędu. Muszą sami wjechać ze stolikiem, jest "stoliczku nakryj się" i jest to, co ja zamawiałam – opisała.