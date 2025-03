Finał rozpoczął się w szybkim tempie, a Polka od początku utrzymywała się w czołówce stawki. Kluczowy moment nastąpił na drugim okrążeniu – to wtedy Wielgosz zdecydowanie ruszyła do przodu, obejmując prowadzenie. Do samej mety nie oddała pierwszej pozycji, zostawiając rywalki bez żadnych szans.