Robert Karaś o kulisach afer dopingowych. Teraz będzie reprezentował inny kraj

Z jego relacji wynikało, że to nie z myślą o triathlonie zażył zakazane substancje. Chodziło o przygotowania do walk Fame MMA. Sportowiec ulegał wówczas licznym kontuzjom. Poszedł więc do "lekarza", bo usłyszał wcześniej radę, że "powinien być inaczej suplementowany". Okazało się, że polecony "lekarz" wcale nie miał odpowiednich kompetencji i przepisał Karasiowi niewłaściwe suplementy.