Jak będzie wyglądało przeszkolenie wojskowe dla Polaków?

– Ten program to będzie wszechstronne przeszkolenie, angażujące zarówno żołnierzy służby czynnej, aktywnej rezerwy, jak również tych, którzy już swoją służbę odbyli i (...) będą się chcieli w to zaangażować, do nich ta oferta również zostanie skierowana – wyjaśnił podczas konferencji szef MON.

Z kolei wiceminister Cezary Tomczyk przekazał, że program może wejść w życie "szybciej niż od przyszłego roku". – W ciągu najbliższych dni i tygodni przedstawimy kompleksowy plan po to, żeby też opinia publiczna mogła poznać szczegóły, ale najważniejsza informacja jest taka, że chcemy, żeby to był program powszechny i dobrowolny – przekazał.

Polacy mają też dostać do domów "Poradnik kryzysowy". Instrukcja do końca kwietnia ma być dostępna w sieci, a do końca tego roku ma go znaleźć w skrzynce pocztowej każda polska rodzina. Papierowa wersja może trafić do pierwszych odbiorców już we wrześniu.