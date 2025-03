Jak informuje MON, pozyskanie maszyn UBM to element Narodowego Programu Odstraszania i Obrony – Tarcza Wschód. To możliwość szybkiej budowy ukryć dostosowanych do różnorodnych warunków terenowych.

Nowe schrony w Polsce z "dużej drukarki"

"UBM to maszyna produkująca budowle o stalowej konstrukcji. Ta fabryka na kołach, która jest zdolna do wytwarzania stalowych elementów nośnych budynków (np. hangarów, hal, magazynów) w ciągu kilku dni, a nie tygodni lub miesięcy" – podkreśla resort obrony.

– Produkuje w bardzo krótkim czasie miejsca schronienia, magazyny, hangary. Przetwarza surowce i prefabrykaty. To jest taka duża drukarka, która jest w stanie w bardzo krótkim czasie wybudować coś, co dla Tarczy Wschód, a tak naprawdę dla wielu miejsc w Polsce, dla naszego bezpieczeństwa, jest absolutnie konieczne – wyjaśniał Władysław Kosiniak-Kamysz .

17 marca polscy oficerowie mają wyjechać do Stanów Zjednoczonych po to, żeby przygotowywać się do działania na "fabryce schronów". – Ten sprzęt trafi do nas już w maju i będzie służył do tego, żeby umacniać polską granicę – wyjaśniał wiceminister Cezary Tomczyk.