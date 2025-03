– Trwają prace przygotowujące na wielką skalę szkolenia wojskowe dla każdego dorosłego mężczyzny w Polsce – przekazał w piątek w Sejmie premier Donald Tusk . Jak dodał, do końca roku rząd chce "mieć gotowy model" tego projektu.

Będą obowiązkowe szkolenia wojskowe dla Polaków

– Polska będzie miała do odegrania rolę kluczową, niezależnie od tego, jak zakończą się negocjacje, oraz od tego, na co USA się zdecydują, jeśli chodzi o kwestie formy gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy . Rola Polski, jeśli chodzi o logistykę, zabezpieczenie granic, a przede wszystkim zabezpieczenie granicy europejskiej z Rosją, będzie jasno zdefiniowana – podkreślił szef rządu.

Przypomnijmy, konwencja ottawska jest formalnie znana jako Konwencja o zakazie używania, składowania, produkcji i transferu min przeciwpiechotnych oraz o ich zniszczeniu. Główne założenie tej konwencji to całkowity zakaz stosowania min przeciwpiechotnych, które mają destrukcyjny wpływ na ludzkie życie oraz stanowią ogromne zagrożenie, szczególnie w rejonach dotkniętych konfliktami zbrojnymi.

Duda chce zmieniać Konstytucję przed końcem kadencji

Andrzej Duda zaznaczył, że prowadzone są ciągłe rozmowy z sojusznikami i wspólnie dbają o sprawy Polski. Wyraził również nadzieję, że dojdzie do konsensu w sprawie projektu poprawki. – Bezpieczeństwo wymaga poważnego konsensu politycznego. On musi być zagwarantowany i dlatego zdecydowałam się, że taka poprawka do konstytucji będzie uzasadniona – wskazał, dodając, iż liczy na szybkie procedowanie projektu w Sejmie.