Nowe informacje ws. zdrowia Franciszka

Jak podaje Vatican News, "poprawa, którą odnotowano w poprzednich dniach, została dodatkowo utrwalona, co potwierdzają zarówno badania krwi, jak i wyniki kliniczne, a także dobra reakcja papieża na terapię farmakologiczną". Jak dodano, rokowania w sprawie jego stanu zdrowia nie są już tak ostrożne jak do tej pory.

– Trzeba się przygotować na to, że faktycznie to są ostatnie dni, godziny, tygodnie, miesiące, tego nie wie nikt, papieża Franciszka , którego, trzeba to podkreślić, serce i umysł działają i z nim jest wszystko w porządku. Natomiast widzimy po tych komunikatach i tej sytuacji, że cała reszta tak naprawdę jego organizmu zaczyna mieć coraz większe kłopoty – powiedział wówczas ekspert.

Papież jest chory. Co teraz dzieje się w Watykanie?

Obustronne zapalenie płuc to stan zapalny, który dotyczy obu płuc. Jest to poważna choroba, w której dochodzi do zapalenia pęcherzyków płucnych i innych tkanek płucnych, co utrudnia wymianę gazów, takich jak tlen i dwutlenek węgla, między krwią a powietrzem.