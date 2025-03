Stało się. Fatalny wynik Nawrockiego w sondażu, Mentzen wysunął się na drugie miejsce

Sławomir Mentzen wyprzedził w nowym sondażu Karola Nawrockiego, zdobywając 22 proc. poparcia, podczas gdy Nawrocki uzyskał 21 proc. głosów pytanych. Choć różnica jest niewielka, to z pewnością jest to ważna wiadomość, która może mieć duże znaczenie w kontekście walki o wejście do II tury wyborów.