Nie wszystkie warzywa nadają się do uprawy na balkonie . Lepiej unikać takich, które wymagają dużo miejsca, oraz roślin o głębokim systemie korzeniowym, jak np. marchew czy buraki. Zamiast tego, warto postawić na warzywa łatwe w pielęgnacji i niewymagające dużej przestrzeni. Do uprawy na balkonie doskonale nadają się:

rzodkiewka, pomidorki koktajlowe, papryka, sałata (różne rodzaje, a najlepiej nadaje się sałata rozetowa), rukola, truskawki, maliny, borówki, cebula, czosnek, fasola pnąca, pietruszka naciowa, szczypiorek, seler naciowy, różnego rodzaju zioła (np. mięta, oregano, koperek, bazylia, majeranek).

Niektóre rozsady można przygotować już w marcu, (np. pomidory i papryka), ale sadzonki wysadza się do pojemników dopiero w drugiej połowie maja, gdy minie ryzyko przymrozków.

Jak uprawiać rośliny na balkonie?

Do uprawy warzyw na balkonie potrzebne są doniczki, skrzynki lub wielodoniczki, dostosowane do wymagań roślin. Na dno pojemników warto wsypać warstwę drenażu, aby zapobiec zaleganiu wody, a następnie wypełnić je żyzną ziemią.

W kwestii podlewania najlepiej robić to rano i po południu. W gorące dni konieczne jest podlewanie dwa razy dziennie, a przy chłodniejszej pogodzie wystarczy raz na kilka dni, gdy ziemia przeschnie. Ważne, aby nadmiar wody mógł odpływać przez drenaż. Należy unikać również przelania roślin, ponieważ może to prowadzić do gnicia korzeni.