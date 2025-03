Albania będzie nowym rajem na all inclusive? Na razie jest traktowana jako tańszy odpowiednik Chorwacji Fot. Albin Marciniak/East News

Polacy są dobrze znani z tego, że lubią odkrywać nowe miejsca. I oczywiście, klasykami naszych wyjazdów są Hiszpania, Turcja, Grecja, Egipt, Włochy, czy Chorwacja. Jednak z każdym rokiem rośnie także zainteresowanie innymi krajami, co wyraźnie widać w statystykach. Duży wzrost zainteresowania notuje zwłaszcza Albania.

Albania "tanią Chorwacją". Coraz więcej turystów spędza tam wakacje

Serwis Turistico.pl informuje, że w 2024 roku na dłuższe lub krótsze wakacje do Albanii poleciało aż 11,7 mln zagranicznych gości. Rok do roku liczba ta wzrosła o 15 proc., a sukces ten Albańczycy zawdzięczają w dużej mierze tanim liniom lotniczym, które stale rozwijają tam swoją siatkę połączeń.

W 2024 roku kraj ten odwiedziło aż 314 tys. podróżnych z Polski. Dla porównania rok wcześniej były to 233 tys. turystów znad Wisły. Wzrost o 35 proc. pokazuje, że Polacy są bardzo zainteresowani tym kierunkiem. Tym bardziej że możemy go zwiedzać na kilka sposobów.

Zainteresowanie Albanią w Polsce rośnie głównie za sprawą tanich linii lotniczych. Do Tirany (stolicy kraju) możemy dolecieć na pokładzie Wizz Aira i Ryanaira. Jednak ci, którzy nie chcą organizować tam podróży na własną rękę, mogą skorzystać z oferty taniego wyjazdu na all inclusive. Ceny za tygodniowy pobyt w czterogwiazdkowym obiekcie w lipcu zaczynają się od ok. 3 tys. zł od osoby.

Dodajmy, że wiele tamtejszych hoteli jest bardzo nowych. Albania to jeden z krajów, który dopiero rozwija się turystycznie, inwestując w infrastrukturę. Oprócz nowych obiektów dowodem na to jest m.in. nowe lotnisko we Wlorze, które powinno zostać otwarte latem 2025 roku. To właśnie ono, ze względu na lokalizację w centrum kraju, może zachęcić kolejnych turystów do przylotu na wakacje do Albanii.

"Tania Chorwacja" i "Malediwy Europy". Te określenia sprawiają, że turyści interesują się Albanią

Albania to idealne miejsce dla osób lubiących wypoczynek nad morzem, ale i szukających okazji do odwiedzenia mniej obleganych przez turystów miejsc. Najpiękniejsze plaże znajdziecie na południu kraju. To właśnie tamtejszej miejscowości Ksamil, Albania zawdzięcza miano "Malediwów Europy".

Ze względu na bliskość Chorwacji i częściowe położenie nad Adriatykiem, dla niektórych Albania jest tańszym odpowiednikiem tego popularnego kraju. Co prawda nie znajdziecie tam tak wielu zabytkowych miast, czy tak dobrze rozwiniętej infrastruktury, ale nadal nie brakuje tam urokliwych miejscowości.