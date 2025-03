Wyspa wiecznej wiosny. Tak Madera przyciąga Polaków

Mianem wyspy wiecznej wiosny zwykło opisywać się Maderę. To piękna i zielona wyspa znajdująca się na zachód od Maroka, nieco powyżej Wysp Kanaryjskich. Dzięki specyficznemu klimatowi raczej nie doświadczycie tam upałów. Latem średnia temperatura nie przekracza tam na ogół 26 st. C, a zimą utrzymuje się kilkanaście kresek powyżej zera.

I właśnie pogoda w połączeniu z bujną zielenią i górskim klimatem od kilku lat przyciąga tam tłumy turystów z Polski. Jak podaje Fly4free.pl, powołując się na Biuro Promocji Madery, tylko w 2024 roku na krótszy lub dłuższy urlop poleciało tam 139 125 Polaków. W porównaniu do przed pandemicznego 2019 roku jest to wzrost aż o 178 proc. Rok do roku liczba ta wzrosła natomiast o 18 proc.

Z Polski na Maderę leci się prawie 6 godzin z Wizz Airem. Ale i tak warto

Madera jest przede wszystkim rajem dla aktywnych turystów, którzy lubią spędzać czas na górskich wycieczkach. Jedną z najpopularniejszych rozrywek jest tam wędrowanie wzdłuż levad, czyli specjalnych kanałów, którymi z górskich szczytów spływa woda do miast. Do niedawna była to darmowa atrakcja, teraz coraz częściej trzeba za to zapłacić.