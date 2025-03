W nocy z 10 na 11 marca ukraińskie siły przeprowadziły zmasowany atak na Moskwę i obwód moskiewski, wykorzystując ogromną ilość dronów. Władze Rosji potwierdziły, że w wyniku ataku zginęły co najmniej dwie osoby, a kolejne zostały ranne. Łączna liczba bezzałogowców strąconych w nocy nad Rosją to 337 sztuk – poinformowało Ministerstwo Obrony Rosji.

Ukraincy zaatakowali Moskwę. To "sygnał" dla Putina

Dodał również, że: "Ukraina może atakować nie tylko (rosyjskie) rafinerie, lecz drony mogą też lecieć w kierunku Moskwy cały czas. I tak obrona powietrzna je strąca (…), ale nie ratuje to Rosjan przed paniką". Jego słowa wskazują na to, że Kijów chce pokazać Rosji, iż Ukraina ma możliwość dalszego atakowania, co powinno zmusić Moskwę do rozważenia zawarcia rozejmu.