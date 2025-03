Musk ostro do Sikorskiego

W poniedziałek 10 marca miliarder ponownie zaatakował polskiego ministra. Odniósł się do wpisu, w którym go oznaczono. Napisano tam, że Sikorski jest mężem znanej amerykańskiej dziennikarki Anne Applebaum i przyjacielem Alexa Sorosa (to syn miliardera Georga Sorosa). W 2023 roku miliarder przekazał stery swojego imperium właśnie Alexowi. "Tak, jest marionetką Sorosa" – napisał Musk, odnosząc się do wpisu na temat szefa polskiej dyplomacji.