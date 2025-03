Wielu podatników nie pamięta o tym, by skorzystać z ulgi mieszkaniowej. Jest ona dostępna dla tych, którzy sprzedali nieruchomość. Aby uwzględnić ulgę w rozliczeniach, trzeba wykazać, że uzyskane środki przeznaczono na cele mieszkaniowe. O sprawie pisze serwis finanse.wp.pl. Warto wiedzieć, co można rozliczyć w ramach ulgi mieszkaniowej, gdyż może ona znacząco wpłynąć na zapłacony podatek. Co można rozliczyć w ramach ulgi mieszkaniowej?