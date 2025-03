Kosiniak-Kamysz chce zlikwidować Fundusz Kościelny. Jest odpowiedź biskupów

Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz proponuje, by skasować Fundusz Kościelny i zastąpić go odpisem podatkowym. Na jego propozycję odpowiedział prymas Polak. Jego zdaniem to zły pomysł, bo odpisów podatkowych nie mieliby często rolnicy, emeryci i renciści. A to głównie z ich pieniędzy miałby się utrzymać polski Kościół.