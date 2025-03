Matecki nagle przeniesiony do nowego aresztu. Wiadomo, jaki jest powód

Poseł PiS Dariusz Matecki w zeszłym tygodniu trafił do aresztu na dwa miesiące. Najpierw przebywał w areszcie w Warszawie, a teraz przeniesiono go do Radomia. Śledczy wyjaśnili, jaki jest powód.