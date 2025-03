Specjalne zasady dla Mateckiego w areszcie. Media o szczegółach Fot. Tomasz Jedrzejowski/REPORTER

Reklama.

Jak informuje w poniedziałek "Gazeta Wyborcza", poseł PiS Dariusz Matecki został umieszczony w "warunkach szczególnej izolacji i zabezpieczenia" w areszcie na Służewcu w Warszawie.

Dariusz Matecki jest w areszcie w Warszawie

"Oznacza to m.in: pojedynczą celę, pełny monitoring, wzmożoną obserwację, większą częstotliwość kontroli w celi" – podano na stronie gazety. – To nie jest nasza prośba, tylko własna decyzja i inicjatywa Służby Więziennej – wyjaśnił to w rozmowie z "GW" prok. Przemysław Nowak z Prokuratury Krajowej.

Przypomnijmy: sąd zdecydował w sobotę o areszcie dla polityka PiS. "Sąd zastosował wobec podejrzanego Dariusza M. tymczasowe aresztowanie na okres 2 miesięcy" – poinformowała w sobotę Prokuratura Krajowa w serwisie X.

Reklama.

Jak powiedział przed budynkiem sądu prokurator Piotr Woźniak z Prokuratury Krajowej, "sąd uznał, że materiał dowodowy w dużym stopniu uprawdopodabnia, że podejrzany popełnił zarzucone czyny". – Stwierdzono ponadto, że istnieje obawa matactwa – dodał, cytowany przez Polsat News.

Woźniak zaznaczył, że zdaniem sądu dwa miesiące w areszcie to wystarczający czas na zakończenie działań prokuratury. Adwokat Mateckiego Kacper Stukan zapowiedział już złożenie zażalenia na decyzję sądu. – Brak ryzyka matactwa, brak ryzyka ucieczki, postępowanie jest zaawansowane w prokuraturze. To wszystko sprawia, że nie ma potrzeby aresztu. Poseł Matecki nie komentuje decyzji sądu, będzie ją komentować poprzez zażalenie do sądu II instancji – poinformował dziennikarzy.

Reklama.

Dariusz Matecki z PiS został zatrzymany w zeszłym tygodniu

Poseł PiS Dariusz Matecki został w piątek zatrzymany przez funkcjonariuszy ABW w drodze do siedziby Prokuratury Krajowej. Posłowi PiS cały czas towarzyszyły kamery stacji Republika, które nagrywało zatrzymanie.

– To zatrzymanie było konieczne z uwagi na zachodzącą obawę bezprawnego utrudniania postępowania oraz potrzebę niezwłocznego zastosowania środków zapobiegawczych. To są przesłanki kodeksowe do zatrzymania osoby podejrzanej – poinformował wówczas media prok. Przemysław Nowak. Podkreślił, że są dowody na "próby mataczenia".

Reklama.

– Materiałem dowodowym były oględziny telefonu, zeznania świadków, grupa na WhatsAppie, na której umawiał się z ludźmi, jak utrudniać to postępowanie – podkreślił prokurator.

W piątek późnym popołudniem śledczy przekazali, że Matecki, który kilka dni temu zrzekł się immunitetu poselskiego, usłyszał sześć zarzutów prokuratorskich.