Ośrodek Informacji Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG) podsumował sytuację na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych w minionym roku. Polisy OC to najczęściej wykupowane ubezpieczenia w Polsce, ponieważ ich posiadanie jest obowiązkowe dla właścicieli pojazdów mechanicznych. Z kolei AC to ubezpieczenie dobrowolne, które zyskuje coraz większą popularność.

Jak podaje "Rzeczpospolita", na koniec 2024 roku liczba aktywnych polis OC osiągnęła rekordowy poziom 29,7 mln, co oznacza wzrost względem 2023 roku, gdy było ich 28,5 mln. Wzrost ten utrzymuje się od lat, podobnie jak w przypadku polis AC.

Pod koniec 2015 roku polisy autocasco stanowiły 22,6 proc. liczby polis OC, natomiast na koniec 2024 roku wskaźnik ten wyniósł już 26,1 proc. Można więc stwierdzić, że AC posiadał już co czwarty legalnie poruszający się po polskich drogach pojazd.

W 2024 roku poszkodowani zgłosili do ubezpieczycieli ponad 1,86 mln szkód komunikacyjnych – to o 114 tys. więcej niż w 2023 roku, co oznacza wzrost o 6,5 proc. Najwięcej szkód – ponad 1 mln – dotyczyło polis OC, natomiast z AC zgłoszono około 845 tys. przypadków.

Ceny OC i AC rosną

Rosnąca liczba szkód oraz wzrost kosztów ich likwidacji przełożyły się na znaczący wzrost wypłaconych odszkodowań. W 2024 roku ubezpieczyciele wypłacili 9,34 mld zł odszkodowań z OC za szkody w mieniu (a w 2023 roku był to 8 mld zł) oraz 1,63 mld zł za szkody osobowe (w porównaniu do 1,39 mld zł rok wcześniej). Łączna kwota wypłat z polis OC wyniosła niemal 11 mld zł, co oznacza wzrost o ponad 16 proc.

W przypadku AC odszkodowania przekroczyły 8,27 mld zł, podczas gdy rok wcześniej było to 6,91 mld zł, co stanowi wzrost o 19,6 proc.

Brak obowiązkowego OC wiąże się z karami, które rosną wraz z podwyżką płacy minimalnej. W przypadku samochodów osobowych w 2025 roku kara za brak OC przez ponad 14 dni wyniesie 9330 zł (wzrost z 8600 zł w drugiej połowie 2024 roku).

Przy krótszym okresie braku ubezpieczenia kary są niższe: 1870 zł (od 1 do 3 dni) oraz 4670 zł (od 4 do 14 dni). Dla pojazdów ciężarowych kara za brak OC przez ponad 14 dni wzrośnie do 14 000 zł (z 12 900 zł).

