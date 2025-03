Polski cennik nowego Audi A6 Avant obejmuje cztery wersje napędowe:

2.0 TFSI S tronic: 253 500 zł 2.0 TDI S tronic: 282 400 zł 2.0 TDI quattro S tronic: 294 900 zł 3.0 TFSI quattro S tronic: 353 100 zł

Pakiet promocyjny Comfort (12 430 zł): obejmujący m.in. siedzenia standardowe w kombinacji skóra/skóra ekologiczna, schowek na telefon z funkcją indukcyjnego ładowania i pakiet oświetlenia Ambiente plus Pakiet promocyjny Exterieur (19 200 zł): zawierający pakiet S line Exterieur, lakier metaliczny, 20-calowe obręcze kół i zawieszenie sportowe S Pakiet Technology (12 730 zł): obejmujący m.in. reflektory Matrix LED, kamery obserwujące otoczenie i 4-strefową klimatyzację automatyczną.

Pierwsze egzemplarze nowego Audi A6 Avant trafią do polskich klientów pod koniec maja 2025 roku.

Jeszcze w styczniu, kiedy parzyste oznaczenia Audi mówiły o tym, że to auto elektryczne, a nieparzyste, że spalinowe, świat był... łatwiejszy. A nam wydawało się, że jeździmy jedynym nowym wariantem A6 (a konkretniej to S6). Ale Audi zmieniło zdanie i wróciło do poprzedniej nomenklatury. Dlatego też po A6 e-tron pojawił się... spalinowy A6 Avant.