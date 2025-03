Kto z polityków stracił już immunitet?

W ostatnich dniach mamy wręcz wysyp wniosków o uchylenie immunitetów posłów (głównie PiS ). Przypomnijmy więc, kto już go stracił, kto jest tego bliski i jak daleko do ewentualnych wyroków.

Na początku trzeba jeszcze zauważyć, że ochronę posłów i senatorów zapewnia stanowi art. 105 ust. 2 oraz art. 8 Konstytucji. Bez zgody Sejmu lub Senatu nie można ich zatrzymać, aresztować i pociągnąć do odpowiedzialności karnej. Poseł lub senator sam może się immunitetu zrzec, lub zostać go pozbawionym, ale pod jednym warunkiem: tylko w jednej sprawie naraz.

Czyli jeśli poseł zostanie oskarżony o korupcję w jakiejś sprawie, to nie można go przy okazji sądzić na przykład za późniejszą jazdę po pijaku. Druga sprawa wymaga drugiego uchylenia immunitetu.

Ma też zarzut naruszenia nietykalności cielesnej dyrektora Narodowego Instytutu Kardiologii oraz znieważenia go. Pech chciał, a wyborcy zdecydowali, że Braun dostał się do Parlamentu Europejskiego. Tam ma inny immunitet, pod koniec października do Brukseli trafił wniosek o jego uchylenie. Sprawa jest w toku.