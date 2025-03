Konieczny wzrost wydatków

Według IfW wartość ta musiałaby wzrosnąć do 0,21 procenta. W liczbach bezwzględnych oznaczałoby to zwiększenie europejskiej pomocy z obecnych 44 miliardów euro do co najmniej 82 miliardów euro rocznie. Czyli instytucje UE musiałyby zwiększyć swoje wydatki z 16 do 36 mld euro, Niemcy z 6 do co najmniej 9 mld euro, a Francja z 1,5 do 6 mld euro.