Jak pisze dziś portal wp.pl Ziejewski wszedł do rządu, mimo poważnych wątpliwości co do jego działalności. Okazało się, że na Ziejewskim ciążyć ma kilka prawomocnych wyroków sądowych, dotyczących między innymi posługiwania się fałszywymi fakturami i bezumownego korzystania z gruntów państwowych.