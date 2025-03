– Opozycja jest dzisiaj rozdygotana, nie może pomóc albo nie chce, ale jest rzeczą bardzo ważną, żeby nie siać dezinformacji, bo to są kwestie naszego bezpieczeństwa – powiedział mediom przed wylotem do Turcji premier Donald Tusk .

Premier Tusk z wizytą w Turcji

– Jeśli dzisiaj ta rozdygotana opozycja nie może pomóc ojczyźnie, bo wiem, że rządowi nie będzie chciała, ale ojczyźnie, to dobrze byłoby, żeby przynajmniej, tak jak to miało miejsce choćby dzisiaj rano, nie kłamać, nie dezinformować, bo tutaj każde słowo ma znaczenie – mówił dalej.

W ostatnich tygodniach politycy PiS coraz bardziej krytycznie odnoszą się do prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego . Krytykę nasiliła też pamiętna wizyta w Białym Domu. W jednym z wywiadów poseł PiS Przemysław Czarnek posunął się nawet do nazwania Zełenskiego "głupkiem".

Jak dodał premier przed wylotem do Turcji: "bardzo prosi, żeby wszyscy, którzy mają dobrą wolę, żeby nas wsparli, a ci, którzy nie mogą, to żeby nie przeszkadzali".

Co ważne, armia Turcji jest jednym z największych sił zbrojnych na świecie. Liczy około 500 tys. aktywnych żołnierzy, co czyni ją drugą co do wielkości armią w NATO po Stanach Zjednoczonych. Dodatkowo Turcja posiada rezerwistów, co zwiększa całkowitą liczbę ludzi gotowych do służby wojskowej. Siły zbrojne Turcji obejmują armię lądową, marynarkę wojenną oraz siły powietrzne.