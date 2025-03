Reporterzy sejmowi są przyzwyczajeni do różnych wypowiedzi polityków, jednak nie na wszystko da się przygotować. Radomir Wit z TVN24 regularnie przepytuje parlamentarzystów na korytarzach sejmowych, często zadając im niewygodne pytania. Tym razem odpowiedź, jaką usłyszał, wprawiła go w osłupienie.

"A nie jest?" – posłanka PiS o Zełenskim

Teresa Pamuła, posłanka Prawa i Sprawiedliwości , w rozmowie z Radomirem Witem stwierdziła, że ma pełne zaufanie do przywództwa Donalda Trumpa . – A jak on mówi o tym, że ufa Putinowi, nie dziwi to pani trochę? – dopytywał Wit.

W dalszej części rozmowy Pamuła stwierdziła, że awantura w Białym Domu to "cyrk, jaki Zełenski odstawił". Dziennikarz zwrócił jej uwagę, że Donald Trump wielokrotnie obrażał prezydenta Ukrainy, nazywając go "dyktatorem" . Wtedy z ust posłanki Pamuły padły szokujące słowa.

Nagranie z sejmowego korytarza szybko zdobyło tysiące wyświetleń i lawinę komentarzy. Wiele osób nie mogło uwierzyć w słowa posłanki Pamuły. "Dokładnie to ładują do głowy prawicowe media swoim wyznawcom. I oni w to wierzą.", "Bezmyślnie powtarza to, co jej kazali.", "Przerażające" – komentowali zszokowani internauci.