W najnowszym nagraniu pokazał, jak próbuje dubajską czekoladę od Zenona Martyniuka. – Dostałem ją przedpremierowo do przetestowania od samego artysty – przekazał na wstępie. Okazało się, że to nie taka klasyczna dubajska czekolada, bo ta od wykonawcy disco-polo ma jeszcze kawałki liofilizowanych malin na wierzchu.

Youtuber ocenił dubajską czekoladę od Martyniuka

– Grubość jest dosyć solidna. Wygląda na to, że nadzienia jest całkiem sporo, ale sprawdźmy, jak będzie smakować. Ale ona chrupie. Ta czekolada jest bardzo, ale to bardzo słodka. Jedna kosteczka w zupełności wystarczy, aby zaspokoić swoje pragnienie na słodkości. I ta liofilizowana malina, która przełamuje tę słodkość. Osobiście dodałbym jeszcze te maliny jakoś do środka – ocenił.