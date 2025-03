Drewniane płytki na taras lub balkon to nowy hit Action. Jaka cena? Fot. Jakub Kaminski/East News, www.tiktok.com/@gazetkowop

W ostatnim czasie Action wypuściło sporo ciekawych rzeczy, które w szybki i prosty sposób mogą odmienić wygląd naszego balkonu lub przykryć stare płytki. Pisaliśmy już o "dywanie" imitującym sztuczną trawę, a także płytkach trawnikowych (dla fanów Pepco mamy też artykuł z balkonowymi gadżetami).

Teraz Action wprowadził do oferty drewniane płytki, które pozwalają w prosty sposób odmienić wygląd balkonu czy tarasu bez bardzo kosztownego remontu. Wykonane są z naturalnego drewna akacjowego i nie tylko wyglądają elegancko i wytworzyć "ciepłą atmosferę", ale także są łatwe w montażu.

Mają modułową konstrukcję, więc płytki można łączyć niczym puzzle. Za zestaw 4 sztuk zapłacimy 29,99 zł. To naprawdę mało (7,50 zł za sztukę). Tymczasem w innych sklepach ogrodniczo-budowlanych tylko jeden panel potrafi kosztować 15 zł. Stąd na TikToku już zostały okrzyknięte "perełką".



Internauci dodatkowo piszą, że od 19 do 25 marca mają być jeszcze tańsze. Ich promocyjna cena będzie wynosić 24,99 zł. Można więc sądzić, że szybko się wyprzedadzą, podobnie jak drewniane panele na ścianę parę miesięcy temu.

Drewniane płytki na taras lub balkon to nowy hit Action. Ile potrzebujemy zestawów?

Kwadratowe płytki mają wymiary 31x31 cm (i 2,4 cm wysokości), a jedno opakowanie zawiera 4 sztuki, co odpowiada 0,38 m² powierzchni. Ile więc potrzeba kupić zestawów? Poniżej przykładowy koszt w zależności od powierzchni przy regularnej cenie kompletu, czyli 30 zł i koszt:

Balkon 2 m² – potrzebujemy 6 kompletów (łącznie 24 płytki), co daje koszt ok. 180 zł . Balkon 6 m² – potrzeba 16 kompletów (łącznie 64 płytki), co kosztuje ok. 480 zł . Taras 10 m² - potrzebujemy 27 kompletów , które wyniosą ok. 810 zł Taras 20 m² – potrzebujemy 53 komplety , co daje ok. 1590 zł .

Można to obliczyć samemu: dzielimy powierzchnię (szerokość razy długość, w metrach) balkonu lub tarasu przez 0,38. Wynik (zaokrąglamy do góry, by mieć nadwyżkę płytek) to liczba potrzebnych kompletów. Następnie mnożymy przez 30, co daje nam koszt całkowity w złotówkach.

