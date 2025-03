Pogoda na sobotę

W kraju ma być średnio 4-7 stopni Celsjusza. Na zachodzie słupki rtęci mogą dobić do 9 stopni, w rejonach podgórskich raczej nie przekroczą trzeciej kreski. Na południu pogoda może być też uciążliwa. W górach będzie sporo opadów, może padać również śnieg, w Bieszczadach do 1,5 cm, w Karpatach do 1 cm. Lokalnie może być to o wiele więcej, odpowiednio 15 i 10 cm.