Jest nowa prognoza eksperymentalna od IMGW. To czeka nas na początku lata Fot. WOJCIECH STROZYK / REPORTER; IMGW / Kolaż: naTemat.pl

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przedstawił nową prognozę eksperymentalną na najbliższe cztery miesiące – od kwietnia do lipca 2025. Wynika z niej, że tegoroczna wiosna i pierwsza połowa lata przyniosą ponadprzeciętne temperatury powietrza.

Dodajmy, że już marzec – w skali całego kraju – jest o ponad 4°C cieplejszy, niż wynika to z normy wieloletniej. W połowie miesiąca ma przyjść co prawda ochłodzenie, ale z prognoz wynika, że będzie ono krótkotrwałe. Wraz z wysokimi temperaturami w marcu widać też nieco więcej opadów deszczu.

Nowa prognoza eksperymentalna od IMGW. To czeka nas od kwietnia do lipca

Cieplejszy od normy – według prognozy IMGW – ma być także kwiecień. "W całej Polsce średnia miesięczna temperatura powietrza prawdopodobnie będzie się kształtować powyżej normy wieloletniej z lat 1991-2020" – czytamy w prognozie.

Jeśli chodzi o poszczególne miasta i regiony, synoptycy przewidują średnie temperatury kształtujące się od 5,3 do 6,7°C w Zakopanem do 8,7-10°C w Zielonej Górze. Miesięczna suma opadów na przeważającym obszarze kraju ma natomiast odzwierciedlać normę wieloletnią. Wyjątkiem może być północny zachód i zachód Polski – w kwietniu więcej opadów synoptycy IMGW prognozują na Pomorzu, Kujawach, Ziemi Lubuskiej, w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku.

Norma średniej temperatury powietrza i sumy opadów dla kwietnia z lat 1991-2020 wraz z prognozą na kwiecień 2025 Fot. IMGW

Podobnie ma być w maju, czyli z temperaturami powyżej normy (od 10-11,2°C w Zakopanem do 14,8°C w Zielonej Górze, Warszawie, Poznaniu i Gorzowie Wielkopolskim) i z miesięczną sumą opadów mieszczących się w normie wieloletniej.

Norma średniej temperatury powietrza i sumy opadów dla maja z lat 1991-2020 wraz z prognozą na maj 2025 Fot. IMGW

Ponadprzeciętne temperatury widać też w prognozach na końcówkę wiosny i początek lata. Średnie temperatury w czerwcu kształtują się od 13,8-14,7°C w Zakopanem do 17-18,3°C w centrum czy na Dolnym Śląsku.

Norma średniej temperatury powietrza i sumy opadów dla czerwca z lat 1991-2020 wraz z prognozą na czerwiec 2025 Fot. IMGW

Według synoptyków opady mają kształtować się w okolicach średniej dla tych miesięcy, jednak czerwiec i lipiec to statystycznie miesiące najbardziej wilgotne i widać to także z eksperymentalnej prognozie IMGW. Przez cały czerwiec może spaść średnio od 63 mm deszczu w Toruniu czy Gdańsku, 72 mm w Lublinie i Łodzi, 75 mm w Warszawie, 90 mm w Krakowie i 190 mm w Zakopanem. W lipcu natomiast może spaść maksymalnie od 50-100 mm w większości kraju do nawet 240 mm w Zakopanem.

Jeśli chodzi o temperatury, lipiec w prognozach przewiduje się następująco:

Norma średniej temperatury powietrza i sumy opadów dla lipca z lat 1991-2020 wraz z prognozą na lipiec 2025 Fot. IMGW

Jak przypomina IMGW-PIB, średnią miesięczną temperaturę powietrza/miesięczną sumę opadów atmosferycznych dla danego miesiąca prognozuje się w odniesieniu do normy wieloletniej przyjmowanej za okres 1991-2020.

Gdy przewidywana jest średnia temperatura/suma opadów:

powyżej normy – można zakładać, że prognozowany miesiąc będzie cieplejszy/bardziej mokry od co najmniej 20 obserwowanych, tych samych miesięcy w latach 1991-2020, poniżej normy – można zakładać, że prognozowany miesiąc będzie chłodniejszy/bardziej suchy od co najmniej 20 obserwowanych, tych samych miesięcy w latach 1991-2020, w normie – można zakładać, że prognozowany miesiąc będzie podobny do typowych 10 obserwowanych, tych samych miesięcy w latach 1991-2020.