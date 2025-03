"Miałabym pełne gacie gdybym była na miejscu tej osoby" – napisał jeden z użytkowników. Inni wyrażali nadzieję, że turysta jest cały i zdrowy. Nie zabrakło też zwrócenia uwagi na jego zachowanie – na nagraniu widać, że uciekał w dół, zamiast w bok, co mogło zwiększyć ryzyko zasypania przez lawinę.

Zagrożenie lawinowe w Tatrach

Zgodnie z komunikatem TOPR, obecnie w Tatrach obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego, czyli umiarkowany. Ogłoszono go w czwartek, 13 marca, po godzinie 17:00 i będzie obowiązywał do piątku do godziny 20:00.