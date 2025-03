Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ostrzegł, że Rosja gromadzi siły wzdłuż wschodniej granicy. Może to wskazywać na przygotowania Putina do kolejnego ataku. "Widzimy obszary wzdłuż naszej wschodniej granicy Ukrainy, gdzie rosyjska armia gromadzi siły. Wskazuje to na chęć uderzenia w nasz obwód sumski" – napisał na Telegramie. Choć ukraińska armia nie została okrążona przez siły rosyjskie w obwodzie kurskim (jak wskazywał we wczorajszym wpisie Donald Trump), to jednak sytuacja na wschodniej granicy pozostaje napięta.