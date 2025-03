Trump znów zaatakował Zełenskiego. "Nie będziemy tego tolerować" Fot. SAUL LOEB/AFP/East News

Prezydent USA Donald Trump w poniedziałek ponownie zaatakował prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, oskarżając go o brak zainteresowania rozwiązaniem wojny w Ukrainie. Wołodymyr Zełenski stwierdził w weekend podczas wizyty w Wielkiej Brytanii, że nie spodziewa się szybkiego zakończenia wojny, mówiąc, że koniec wojny jest "bardzo odległy".

Trump znów atakuje Zełenskiego

Trump na platformie Truth Social napisał, że Stany Zjednoczone "nie będą tolerować" dłużej nastrojów Zełenskiego. Zdaniem Trumpa"to najgorsze oświadczenie, jakie mógł wygłosić Zełenski".

"To jest to, co mówiłem. Ten facet nie chce pokoju, dopóki ma poparcie Ameryki, a Europa, podczas spotkania z Zełenskim, stanowczo stwierdziła, że nie może wykonać zadania bez USA" – napisał Trump.

Tymczasem amerykańskie media informują, że Trump postanowił zareagować na działania Europy ws. Ukrainy. Chodzi o weekendowy szczyt w Londynie. "The New York Times" podał, że w Waszyngtonie ma odbyć się kluczowe spotkanie z udziałem sekretarza stanu Marco Rubio i sekretarza obrony Peta Hegsetha, na którym ważyć się będą losy dalszego wsparcia Ukrainy przez USA.

Według "The New York Times", podczas rozmów może zostać podjęta decyzja o zawieszeniu lub całkowitym zakończeniu amerykańskiej pomocy wojskowej dla Kijowa. Tematem spotkania mają być także ostatnie dostawy broni zatwierdzone przez administrację byłego prezydenta Joe Bidena. Wcześniej "The Washington Post" informował, że USA poważnie rozważają ograniczenie wsparcia militarnego dla Ukrainy.

Szczyt w Londynie ws. Ukrainy

Sam Trump odniósł się do sprawy oraz do spotkania europejskich przywódców w Londynie na platformie Truth Social, przedstawiając Europę jako kontynent upadły: "Powinniśmy spędzać mniej czasu na martwieniu się o Putina, a więcej na martwieniu się o imigranckie gangi gwałcicieli, lordów narkotykowych, morderców i ludzi z zakładów psychiatrycznych wjeżdżających do naszego kraju – abyśmy nie skończyli jak Europa!"

