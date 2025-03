Nie wszyscy dostaną pieniądze przed Wielkanocą. ZUS zmienił zasady ws. 13. emerytury

Choć 13. emerytura miała trafić do seniorów przed Wielkanocą, to nie wszyscy otrzymają ją na świąteczny czas. Zmiany w harmonogramie wypłat oznaczają, że część Polaków poczeka na dodatkowe środki i otrzyma je dopiero po dniach wolnych. Wyjaśniamy, co się zmieniło w kalendarzu i kiedy emeryci otrzymają pieniądze.