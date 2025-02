Marcowa waloryzacja nie dotyczy tylko rent i emerytur. Jakie jeszcze świadczenia wzrosną i o ile? Fot. Piotr Kamionka/REPORTER

Reklama.

Waloryzacja sprawia, że comiesięczne świadczenia wzrastają. Po co się ją robi? Żeby zwiększyć siłę nabywczą pieniądza, czyli po prostu, by nas było stać na podstawowe rzeczy, które w czasach inflacji drożeją. Wiadomo, że za tę samą kwotę świadczenia, które było ustalone rok temu, kupimy teraz mniej np. jedzenia.

Jednak inflacja ostatnio wyhamowała (ceny już tak dramatycznie nie rosną), więc wskaźnik waloryzacji, który m.in. od niej zależy, a który służy do obliczenia podwyżek, nie jest w tym roku wysoki. Wynosi 5,5 proc., tymczasem w 2023 r. wskaźnik wynosił 14,8 proc., a w 2024: 12,12 proc. Przez to aż tak bardzo nie odczujemy tej waloryzacji. Np. najniższa emerytura wzrośnie z 1780,96 zł do 1 878,91 zł (do takiej kwoty wzrośnie też renta z tytułu niezdolności do pracy). Tyle też będą wynosić "trzynastki" i "czternastki" w tym roku. Więcej o tym, o ile wzrosną emerytury w przyszłym miesiącu, przeczytacie w oddzielnym artykule.

Reklama.

Marcowa waloryzacja nie dotyczy tylko rent i emerytur. Jakie jeszcze świadczenia wzrosną i o ile?

Portal biznes.info wymienił pozostałe świadczenia, które wzrosną od marca. Wypisałem je w ten sposób, że najpierw podałem obecną wysokość świadczenia, następnie strzałkę i kwotę, do której urośnie w przyszłym miesiącu, a w nawiasie różnicę, czyli de facto wysokość podwyżki.

świadczenie pieniężne dla byłych żołnierzy górników oraz świadczenie przysługujące osobom deportowanym ustalone w maksymalnej wysokości – 330,07 zł -> 348,23 zł (podwyżka o 18,16 zł) świadczenie pieniężne przysługujące osobom deportowanym w zależności od liczby pełnych miesięcy trwania pracy – od 16,55 zł -> 17,46 zł (podwyżka o 0,91 zł) do 313,61 zł -> 330,86 zł (podwyżka o 17,25 zł) dodatek pielęgnacyjny – 330,07 zł -> 348,23 zł (podwyżka o 18,16 zł) dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego uznanego za całkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencji – 495,11 zł -> 522,34 zł (podwyżka o 27,23 zł) dodatek za tajne nauczanie – 330,07 zł -> 348,23 zł (podwyżka o 18,16 zł) dodatek dla sieroty zupełnej – 620,36 zł -> 654,58 zł (podwyżka o 34,22 zł) dodatek kombatancki – 330,07 zł -> 348,23 zł (podwyżka o 18,16 zł) dodatek kompensacyjny – 49,51 zł -> 52,24 zł (podwyżka o 2,73 zł) dodatek do renty inwalidy wojennego – 1263,73 zł -> 1333,24 zł (podwyżka o 69,51 zł) ryczałt energetyczny – 299,82 zł -> 316,31 zł (podwyżka o 16,49 zł)

Reklama.