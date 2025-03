Unikalne, biomorficzne formy, inspirowane naturą, wyprzedzały swoją epokę, a on sam konsekwentnie podążał własną ścieżką, ignorując utarte schematy i konwencjonalne podejście do wzornictwa. Jego filozofia projektowania – biodesign – pełnymi garściami czerpała ze świata przyrody.

Muzeum sztuki, designu i architektury MARTa w niemieckim Herford daje szansę na głębsze zrozumienie metody twórczej Luigiego Colaniego i znaczenia jego pracy dla współczesnego wzornictwa. Dla fanów designu wystawa "Luigi Colani – Formy przyszłości " to niezwykła okazja, by zobaczyć, jak wyglądałoby życie, gdyby jego wizje zostały w pełni zrealizowane.

Filozof 3D: technologia i sztuka

Luigi Colani urodził się w 1928 roku w Berlinie jako syn Polki oraz szwajcarskiego Kurda. Wspominał, że już od dziecka fascynował się zarówno sztuką, jak i inżynierią, które później studiował: rzeźbę, malarstwo, a także projektowanie przemysłowe i aerodynamikę, co pozwoliło mu połączyć kreatywność z naukowym podejściem do formy i funkcji.

"Uważam się za filozofa 3D. W ogóle nie jestem projektantem. Studiowałem aerodynamikę, filozofię i rzeźbę. Z jednej strony to zaawansowana technologia, a z drugiej – sztuka", jak mówił w jednym z wywiadów (2009, The Interview Magazine).

"Podążam za Galileuszem"

W wywiadzie dla dziennika "The Guardian" (2016) mówił: "Ziemia jest okrągła, wszystkie ciała niebieskie są okrągłe; wszystkie poruszają się po okrągłych lub eliptycznych orbitach. Ten sam obraz okrągłych mini-światów w kształcie globu krążących wokół siebie podąża za nami aż do mikrokosmosu. Jesteśmy nawet podnieceni okrągłymi formami w erotyzmie, związanym z rozmnażaniem gatunków. Dlaczego miałbym dołączyć do błądzącej masy, która chce sprawić, by wszystko było kanciaste? Zamierzam podążać za filozofią Galileusza: mój świat też jest okrągły".

Wpływ na przemysł motoryzacyjny

Dziedzictwo, które zmieniło design

W epoce, w której zrównoważony rozwój i ekologiczne podejście do projektowania nabierają coraz większego znaczenia, idee Colaniego wydają się bardziej aktualne niż kiedykolwiek wcześniej. Jego wpływ widoczny jest nie tylko w świecie motoryzacji, ale także w projektowaniu sprzętów elektronicznych, architekturze oraz przedmiotach codziennego użytku. Współczesne wzornictwo coraz częściej sięga po biomorficzne formy i zaawansowane materiały, co było jednym z głównych założeń filozofii Colaniego.

Niegdyś wyjaśnił: "Nauczyłem się zadawać sobie pytania, takie jak: Dlaczego coś jest zrobione tak, a nie inaczej? Dlaczego samochód wygląda tak, jak wygląda? Czy to dobrze czy źle? Czym jest samolot? Dlaczego ma taki kształt? Później zostałem nurkiem i studiowałem życie podwodne oraz opływowość rekinów i mant. Każda ryba jest lepsza od kształtów, które my, ludzie, wymyśliliśmy. I niezmieniona od 250 milionów lat!"

Wystawa "Luigi Colani – Formy przyszłości"

Dla miłośników designu i futurystycznych wizji niezwykła okazja do zapoznania się z dorobkiem Colaniego nadarza się w muzeum MARTa w Herford. Ekspozycja, otwarta do 23 marca 2025 roku, oferuje szeroki przegląd jego najbardziej znaczących projektów, a także rzadko prezentowanych prototypów i szkiców koncepcyjnych . Wystawa ukazuje nie tylko dorobek artysty, ale także jego wpływ na współczesne wzornictwo i technologie przyszłości.

Sekcja "Bring Your Own Colani" ("Przynieś swojego Colaniego") to interaktywna, "rosnąca" część ekspozycji, która koncentruje się na zasięgu projektanta w życiu codziennym. Odwiedzający są zachęcani, by przynieść należące do nich obiekty, zaprojektowane przez Luigiego Colaniego i przedstawić ich historię. Będą one eksponowane na regale i zmieniać się w trakcie wystawy.