Mona Lisa dostanie własne pomieszczenie. Koniec z szaleństwem w Luwrze

Mona Lisa jest obecnie wystawiona w jednej z sal w obecności innych obrazów. Każdego dnia dochodzi tam to istnego szaleństwa. Przed dziełem stoi specjalny wężyk, którym turyści przesuwają się przez minimum kilkanaście lub kilkadziesiąt minut. Wszystko po to, żeby na kilka sekund znaleźć się w pobliżu obrazu.

Luwr ma jasne plany dotyczące swojej przyszłości

– Mamy pomysł, aby wprowadzić bilet, który daje dostęp do wystawy stałej i wystaw czasowych. Ale jeśli będziecie chcieli zobaczyć Mona Lisę, to trzeba będzie mieć osobny bilet – zdradziła Des Cars. Dla muzeum będzie to szansa na dodatkowy zarobek, ponieważ słynną damę każdego dnia ogląda ok. 20 tys. osób.