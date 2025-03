O zdarzeniu informuje portal Fly4Free.pl . Okazuje się, że doszło do niego rok temu, ale dopiero teraz poznaliśmy szczegóły sytuacji, która mogła doprowadzić do potężnej tragedii z udziałem samolotu Ryanair nad Londynem .

Wszystko przez to, że piloci na chwilę stracili kontrolę nad maszyną. Problem pojawił się w momencie podejścia do lądowania. Jak czytamy w raporcie cytowanym przez Fly4Free, pierwszy oficer przekazał kapitanowi stery, a sam zajął się konfigurowaniem komputera pokładowego do lądowania.