Nowa trasa z Krakowa. Wszystko za sprawą debiutu taniego przewoźnika

Jeżeli marzycie o podróży do Arabii Saudyjskiej, będziecie musieli się pośpieszyć. Należące do Flynas 174-osobowe Airbusy A320neo będą latały między Krakowem a Rijadem tylko do 31 sierpnia. Będzie to zatem trasa wyłącznie wakacyjna.